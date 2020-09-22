Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Собчак сравнила Пригожина с маньяком 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Собчак сравнила Пригожина с маньяком
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак сравнила Иосифа Пригожина с маньяком после публикации продюсером архивной фотографии.
Супруг певицы Валерии поделился с подписчиками в Instagram старой фотографией и предложил угадать, сколько ему лет на снимке.
На архивном фото Пригожин выглядит совсем иначе, чем сейчас: у него густая шевелюра и черные усы. При этом выяснилось, что на снимке будущему продюсеру всего 15 лет — фото было сделано на паспорт.
Подписчики обратили внимание, что на этой фотографии Иосиф Пригожин выглядит лет на 15 старше, а сейчас, в 51 год, гораздо моложе своего возраста.
Телеведущая Ксения Собчак тоже не смогла остаться в стороне от обсуждения эффектного снимка. Она пошутила, что если бы в молодости встретила такого Пригожина, точно испугалась бы и позвала милицию: «Подумала бы, какой-нибудь маньяк-педофил».
Ранее, как писал «Рамблер», Иосиф Пригожин назвал музыкального критика Сергея Соседова «фиолетовой устрицей» и заявил, что ему стыдно жить с ним в одном обществе.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Ксения Собчак , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Путин изменит процедуру формирования правительства
Путин изменит процедуру формирования правительства
Политика Другое
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
00:34
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
Армия
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
18:43
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение