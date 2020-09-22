Собчак сравнила Пригожина с маньяком 

Супруг певицы Валерии поделился с подписчиками в Instagram старой фотографией и предложил угадать, сколько ему лет на снимке.

На архивном фото Пригожин выглядит совсем иначе, чем сейчас: у него густая шевелюра и черные усы. При этом выяснилось, что на снимке будущему продюсеру всего 15 лет — фото было сделано на паспорт.

Подписчики обратили внимание, что на этой фотографии Иосиф Пригожин выглядит лет на 15 старше, а сейчас, в 51 год, гораздо моложе своего возраста.

Телеведущая Ксения Собчак тоже не смогла остаться в стороне от обсуждения эффектного снимка. Она пошутила, что если бы в молодости встретила такого Пригожина, точно испугалась бы и позвала милицию: «Подумала бы, какой-нибудь маньяк-педофил».