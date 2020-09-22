Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

250-килограммовый сын Сафронова раскрыл секрет популярности у женщин 

Артём Кульша 46 минут назад
Затравкин раскрыл секрет популярности у женщин
Фото: globallookpress.com
Пианист Лука Сафронов-Затравкин за долгие годы тренировок приобрел навыки обольщения женщин. Об этом он сам рассказал News.ru.
250-килограммовый Сафронов-Затравкин, как сообщал «Рамблер», — сын художника Никаса Сафронова. Сегодня он высказал мнение, что для обольщения женщины нужно уважать ее и не нарушать субординацию — не относиться к ней слишком просто, как к другу.
Также пианист посоветовал не бояться женщин. Он выразил уверенность, что на самом деле все они хотят быть счастливыми с надежным, заботливым и любящим мужчиной, а недостатки внешности не влияют на способность мужчины быть таковым.

«Все остальное — дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать», — отметил Сафронов-Затравкин.

Он добавил, что всем угодить невозможно, как бы красив человек ни был, но обязательно найдется тот, кому человек понравится. В данной связи пианист посоветовал не замыкаться в себе и искать такого человека.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ФРГ получили новый запрос о правовой помощи от РФ
В ФРГ получили новый запрос о правовой помощи от РФ
Прогноз погоды: Россию захлестнула вторая волна бабьего лета
Прогноз погоды: Россию захлестнула вторая волна бабьего лета
Депутат дал взятку следователю и сдал его
Депутат дал взятку следователю и сдал его
Украинский депутат критикует позицию Киева по Белоруссии
Украинский депутат критикует позицию Киева по Белоруссии
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Путин изменит процедуру формирования правительства
Путин изменит процедуру формирования правительства
Политика Другое
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
00:34
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
Армия
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
18:43
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение