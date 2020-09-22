Затравкин раскрыл секрет популярности у женщин

Пианист Лука Сафронов-Затравкин за долгие годы тренировок приобрел навыки обольщения женщин. Об этом он сам рассказал News.ru

250-килограммовый Сафронов-Затравкин, как сообщал «Рамблер», — сын художника Никаса Сафронова. Сегодня он высказал мнение, что для обольщения женщины нужно уважать ее и не нарушать субординацию — не относиться к ней слишком просто, как к другу.

Также пианист посоветовал не бояться женщин. Он выразил уверенность, что на самом деле все они хотят быть счастливыми с надежным, заботливым и любящим мужчиной, а недостатки внешности не влияют на способность мужчины быть таковым.

«Все остальное — дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать», — отметил Сафронов-Затравкин.

Он добавил, что всем угодить невозможно, как бы красив человек ни был, но обязательно найдется тот, кому человек понравится. В данной связи пианист посоветовал не замыкаться в себе и искать такого человека.