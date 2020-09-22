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Елену Малышеву застали на московском вокзале без маски

Мослентаиещё 3
1 час назад
Телеведущую, доктора медицинских наук Елену Малышеву застали на Курском вокзале в Москве без маски. Кадрами очевидцев делится Telegram-канал «Говорит Москва».
Малышеву застали на московском вокзале без маски
Фото: видео telegram-канал « Говорит Москва»видео telegram-канал « Говорит Москва»
По словам очевидца, он заметил телеведущую утром 22 сентября. Она заходила в здание московского вокзала.
На кадрах видно, что Малышева надела перчатки, однако маской доктор медицинских наук пользоваться не стала.
Шоу-бизнес,Елена Малышева,Москва,
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