Со всеми дополнительными выплатами пенсия составляет «тысяч двадцать шесть», рассказал газете ВЗГЛЯД музыкант, народный артист Российской Федерации, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.
«В моем окружении нет неработающих пенсионеров. Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего. То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто не интересно», — рассказывает Макаревич.
Музыкант рассказывает, что он, в отличие от других людей, получает «довольно большую пенсию», потому что помимо звания Народного артиста Российской федерации, он также является «Ветераном труда».
«Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве Ветерана труда. Тем не менее, это дает какую-то надбавку. Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными», — говорит Макаревич.
Ранее о своей пенсии рассказал актер театра и кино Юрий Стоянов, который получает в общей сложности со всеми выплатами 61 тысячи рублей.
Также, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог и журналист Анатолий Вассерман поделился, что его пенсия составляет всего одну двадцать пятую от его регулярных доходов.