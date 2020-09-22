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Собчак раскритиковали за собственную линию одежды 

Общественная служба новостей и ещё 2 1 час назад
Собчак раскритиковали за собственную линию одежды
Фото: liveinternet.ru
Журналистка и ведущая YouTube-канала «Осторожно! Собчак» Ксения Собчак запустила свою линейку одежды, но пользователи сети подвергли критики представленные модели.
Среди одежды есть oversize-худи, футболки и нижнее белье однотонных цветов. На моделях присутствуют принты с фразами: «У меня все трушно», «Не даю автографы», «Я не буду проще и не надо ко мне тянуться», «Не, ну а как?». Также в коллекции имеются трусы с логотипом канала и словом «Осторожно!».

«За такую цену можно было не печатать, а все же вышивкой сделать, чтобы через три стирки все не слезло», «Я, конечно, вас уважаю, но цены на ваш мерч — это какой-то дикий треш», — так отреагировали пользователи на стоимость товаров от 2600 до 9600 рублей.

Ранее Общественная служба новостей сообщала о том, что сын Никаса Сафронова рассказал, как обольстить любую женщину. Затравкин уверен в желании каждой женщины видеть рядом с собой надежного, заботливого и любящего партнера.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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