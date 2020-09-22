Садальский подчеркнул, что Тарзан был офицером и «отличным парнем», а Королёву он помнит той, кто пела песню о «Маленькой стране». Теперь, по его словам, они разыграли скандал с изменой и пиарятся на этой истории.
Ранее стало известно, что в отсутствие жены Тарзан приводил домой двух девиц, которые обокрали знаменитость и вынесли из квартиры драгоценности. Королёва, вернувшись из отпуска, якобы недосчиталась украшений на 5 млн рублей. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.