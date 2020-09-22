Федосеева-Шукшина рассказала о разводе с Алибасовым 

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в беседе с корреспондентом «Пятого канала» допустила , что развод с продюсером Бари Алибасовым не состоится. В настоящее время супруги заняты оспариванием прав на квартиру артистки.

Федосеева-Шукшина поговорила с журналистами в здании суда, где делит с Алибасовым квартиру, ранее подаренную супругу. Актрису попросили прокомментировать развод с мужем. Она попросила не торопить события. В ответ сотрудники СМИ прямо спросили, будет ли развод.

«Думаю, что нет. Он не нужен нам», — заявила артистка.

Журналисты выяснили, что бракоразводный процесс супруги решили отложить на более поздний срок пока не будет решен вопрос о принадлежности квартиры. Как сообщал «Рамблер», ранее Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на квартиру Бари Алибасову. В настоящее время жилплощадь, которую продюсер в свою очередь отписал своему помощнику арестована.