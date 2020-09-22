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Федосеева-Шукшина рассказала о разводе с Алибасовым 

News.ru 18 минут назад
Федосеева-Шукшина рассказала о разводе с Алибасовым
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала, как идёт её бракоразводный процесс с Бари Алибасовым. Сейчас актриса и продюсер участвуют сразу в двух судебных процессах, один касается квартиры Федосеевой-Шукшиной, другой — развода звёздной пары.
Первое заседание по квартире уже состоялось 21 сентября. Что касается развода, то актриса уверена, что его не будет.

Он не нужен нам, — заявила Федосеева-Шукшина в интервью Пятому каналу.

Заседание по разводу назначено на 29 сентября. Сами же супруги то и дело интригую публику противоречивыми заявлениями насчёт расставания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Бари Алибасов после времени, проведённого в психиатрической лечебнице, заявил, что у него нет цели оформить развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина
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