Федосеева-Шукшина рассказала о разводе с Алибасовым 

Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала, как идёт её бракоразводный процесс с Бари Алибасовым. Сейчас актриса и продюсер участвуют сразу в двух судебных процессах, один касается квартиры Федосеевой-Шукшиной, другой — развода звёздной пары.

Первое заседание по квартире уже состоялось 21 сентября. Что касается развода, то актриса уверена, что его не будет.

Он не нужен нам, — заявила Федосеева-Шукшина в интервью Пятому каналу.

Заседание по разводу назначено на 29 сентября. Сами же супруги то и дело интригую публику противоречивыми заявлениями насчёт расставания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Бари Алибасов после времени, проведённого в психиатрической лечебнице, заявил, что у него нет цели оформить развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.