Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Наталья Водянова выложила фотографию и видео со свадьбы 

Мир24 43 минуты назад
Наталья Водянова выложила фотографию и видео со свадьбы
Фото: globallookpress.com
Российская модель Наталья Водянова поделилась подробностями своего бракосочетания с миллиардером Антуаном Арно. В Instagram она выложила фотографию и видеоролик, сделанные в день торжественного события.
Модель надела на свадьбу платье из новой коллекции своей подруги Ульяны Сергеенко, а ее супруг облачился в синий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком. На выходе из мэрии их встретили друзья, которые осыпали пару лепестками белых роз.
Сын одного из богатейших людей планеты Бернара Арно — Антуан — сделал предложение Водяновой в феврале 2019 года, но известно об этом стало только зимой 2020 года. Из-за коронавируса пышное торжество пришлось отменить, поэтому пара оформила отношения 19 сентября в мэрии Парижа.
Ver essa foto no Instagram

OUI! 💝💝💝

Uma publicação compartilhada por  Natalia Vodianova (@natasupernova) em 

Антуан Арно и Наталья Водянова вместе уже восемь лет, у них растут двое сыновей. До этого она была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом, который является отцом троих ее детей.
Видео дня. Седокова стала жертвой близкого человека
Мир24: последние новости
Юморист Евгений Петросян впервые представил своего сына (ФОТО) Юморист Евгений Петросян впервые представил своего сына (ФОТО) Свадьба русской Золушки и миллиардера: Наталья Водянова и Антуан Арно поженились в Париже Свадьба русской Золушки и миллиардера: Наталья Водянова и Антуан Арно поженились в Париже Ставшая мамой молодая жена Петросяна поблагодарила подписчиков за деликатность Ставшая мамой молодая жена Петросяна поблагодарила подписчиков за деликатность
Комментарии
Шоу-бизнес , Бернар Арно , Наталья Водянова , Ульяна Сергеенко , Антуан Арно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
«Стали мишенью»: войска США бегут из оккупированных стран
«Стали мишенью»: войска США бегут из оккупированных стран
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
01:10
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
Армия Войска
Байкал затрясло
00:21
Байкал затрясло
Происшествия
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Шоу-бизнес
Ракеты КНР могут стать головной болью России
00:46
Ракеты КНР могут стать головной болью России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение