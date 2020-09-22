Наталья Водянова выложила фотографию и видео со свадьбы 

Российская модель Наталья Водянова поделилась подробностями своего бракосочетания с миллиардером Антуаном Арно . В Instagram она выложила фотографию и видеоролик, сделанные в день торжественного события.

Модель надела на свадьбу платье из новой коллекции своей подруги Ульяны Сергеенко , а ее супруг облачился в синий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком. На выходе из мэрии их встретили друзья, которые осыпали пару лепестками белых роз.

Сын одного из богатейших людей планеты Бернара Арно — Антуан — сделал предложение Водяновой в феврале 2019 года, но известно об этом стало только зимой 2020 года. Из-за коронавируса пышное торжество пришлось отменить, поэтому пара оформила отношения 19 сентября в мэрии Парижа.

Антуан Арно и Наталья Водянова вместе уже восемь лет, у них растут двое сыновей. До этого она была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом, который является отцом троих ее детей.