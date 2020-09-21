Шура появился на публике пьяным

Артист шокировал общественность неадекватным поведением

Александр Медведев , больше известный как Шура, утверждает, что давно завязал с вредными привычками. Звезда девяностых постоянно рассказывает, как сумел отказаться от алкоголя и наркотиков, пусть и ценой нелегких испытаний. Но на днях артист сорвался и появился на публике пьяным. И люди, пригласившие Медведева в эфир, не только не остановили неадекватного гостя, но и усугубили его состояние.

Артист появился в YouTube-шоу «Бар в большом городе» в совершенно неадекватном виде. То, что Шура «навеселе» было очевидно с самого начала, но создатели программы не отправили звезду домой — а ведь члены жюри, в число которых и входил певец, должны были активно дегустировать алкоголь.

Естественно, состояние Александра в процессе съемок лишь усугубилось, но ведущих это обстоятельство только веселило, отмечают комментаторы в социальных сетях. По мнению большинства пользователей, этот выпуск шоу иначе как издевательством над Медведевым, и над зрителями, назвать нельзя, хотя самого артиста это нисколько не оправдывает.

Напомним, Шура на пике популярности вел разгульный образ жизни, пил и употреблял наркотики. В итоге он потерял славу, деньги, поклонников и даже единственную собственную квартиру, прошел тяжелый курс лечения — и на протяжении долгого времени не давал поводов сомневаться в том, что полностью излечился.