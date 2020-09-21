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Названа главная ошибка Тарзана 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Названа главная ошибка Тарзана
Фото: ТАСС
Муж певицы Наташи Корлевой Сергей Глушко (Тарзан) допустил серьезную ошибку, решив встретиться с любовницей у себя дома. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь» заявил бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин.
Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии сообщила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.
По мнению Фомина, Глушко допустил ошибку, пригласив девушек в дом, где живет с женой.

«Это надо всегда делать на стороне. Либо в отелях, либо у кого-то», — заявил он.

Певец также подчеркнул, что Наташа Королева «шикарно выглядит» и выразил уверенность, что у нее началась «вторая или третья жизнь».
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Митя Фомин , Сергей Глушко
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