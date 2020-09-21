Названа главная ошибка Тарзана 

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии сообщила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.

По мнению Фомина, Глушко допустил ошибку, пригласив девушек в дом, где живет с женой.

«Это надо всегда делать на стороне. Либо в отелях, либо у кого-то», — заявил он.