«Леня виртуозно не только на рояле играет»: Агутин изменил Варум 

Певец Леонид Агутин изменил своей жене певице Анжелике Варум. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», 52-летний Агутин прибыл в Сочи ради съемок клипа на новую песню с актрисой Любовью Толкалиной и актером Андреем Мерзликиным в главных ролях.
В последний день съемок Мерзликин пригласил его на ужин, но сам ушел рано. Тогда к Агутину присоединился режиссер Резо Гигинеишвили. В какой-то момент, а именно после третьей бутылки вина, к ним присоединились молодые поклонницы певца. Певец делал им комплименты и обнимал. Позже он сыграл импровизированный концерт, а около 5:00 вышел из ресторана с девушкой, держа ее за талию, сел с ней в автомобиль и уехал.
«Что там было — мы свечку не держали. Но на следующий день эта Марина из Краснодара появилась в фестивальном ресторане и хвасталась подружкам, что Леня виртуозно не только на рояле играет!» — сообщает «Экспресс газета».