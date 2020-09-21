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«Леня виртуозно не только на рояле играет»: Агутин изменил Варум 

Артём Кульша 1 час назад
«Леня виртуозно не только на рояле играет»: Агутин изменил Варум
Фото: РИА Новости
Певец Леонид Агутин изменил своей жене певице Анжелике Варум. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», 52-летний Агутин прибыл в Сочи ради съемок клипа на новую песню с актрисой Любовью Толкалиной и актером Андреем Мерзликиным в главных ролях.
В последний день съемок Мерзликин пригласил его на ужин, но сам ушел рано. Тогда к Агутину присоединился режиссер Резо Гигинеишвили. В какой-то момент, а именно после третьей бутылки вина, к ним присоединились молодые поклонницы певца. Певец делал им комплименты и обнимал. Позже он сыграл импровизированный концерт, а около 5:00 вышел из ресторана с девушкой, держа ее за талию, сел с ней в автомобиль и уехал.

«Что там было — мы свечку не держали. Но на следующий день эта Марина из Краснодара появилась в фестивальном ресторане и хвасталась подружкам, что Леня виртуозно не только на рояле играет!» — сообщает «Экспресс газета».

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Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Андрей Мерзликин , Анжелика Варум , Резо Гигинеишвили
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