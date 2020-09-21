Опубликовано видео со свадьбы Водяновой 

На видео Водянова и Арно выходят из дверей мэрии, а гости церемонии осыпают их лепестками белых роз.

Водянова выбрала для церемонии наряд в стиле 1980-х — белую блузку с отложным воротничком, широкими плечами и подчеркнутой талией и юбку длиной до середины икры. Супруг модели оделся в классический костюм синего цвета с белой рубашкой и голубым галстуком.

Ранее Водянова рассказывала, что год назад они с Антуаном Арно запланировали свою свадьбу на лето 2020 года, но от пышного торжества пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.

Тогда модель выразила надежду, что праздник состоится немного позже.