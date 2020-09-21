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Опубликовано видео со свадьбы Водяновой 

Вероника Полынина 28 минут назад
Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Фото и видео бракосочетания, которое состоялось 19 сентября в Парижской мэрии, счастливая невеста опубликовала в своем Instagram.
На видео Водянова и Арно выходят из дверей мэрии, а гости церемонии осыпают их лепестками белых роз.
Водянова выбрала для церемонии наряд в стиле 1980-х — белую блузку с отложным воротничком, широкими плечами и подчеркнутой талией и юбку длиной до середины икры. Супруг модели оделся в классический костюм синего цвета с белой рубашкой и голубым галстуком.
Ранее Водянова рассказывала, что год назад они с Антуаном Арно запланировали свою свадьбу на лето 2020 года, но от пышного торжества пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.
Тогда модель выразила надежду, что праздник состоится немного позже.
Как сообщал «Рамблер», Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года. У пары растут двое сыновей — Максим и Роман. Также у супермодели есть трое детей от брака с английским аристократом Джастином Портманом.
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Шоу-бизнес , Видео , Джастин Портман , Наталья Водянова , Антуан Арно
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