Опубликовано видео со свадьбы Водяновой 

Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Фото и видео бракосочетания, которое состоялось 19 сентября в Парижской мэрии, счастливая невеста опубликовала в своем Instagram.
На видео Водянова и Арно выходят из дверей мэрии, а гости церемонии осыпают их лепестками белых роз.
Водянова выбрала для церемонии наряд в стиле 1980-х — белую блузку с отложным воротничком, широкими плечами и подчеркнутой талией и юбку длиной до середины икры. Супруг модели оделся в классический костюм синего цвета с белой рубашкой и голубым галстуком.
Ранее Водянова рассказывала, что год назад они с Антуаном Арно запланировали свою свадьбу на лето 2020 года, но от пышного торжества пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.
Тогда модель выразила надежду, что праздник состоится немного позже.
Как сообщал «Рамблер», Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года. У пары растут двое сыновей — Максим и Роман. Также у супермодели есть трое детей от брака с английским аристократом Джастином Портманом.