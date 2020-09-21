Дочь Успенской рассказала об издевательствах

Дочь «королевы шансона» Любови Успенской Татьяну Плаксину после перелома челюсти «гоняли» по реабилитационным центрам и «психушкам», где над ней издевались, сообщает Starhit. Девушка заявила, что в этом виновата ее известная родительница.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Плаксина получила серьёзный перелом челюсти в результате падания с велосипеда, будучи на отдыхе в Коста-Рике. Успенская направила девушку в одну из швейцарских клиник, где ей сделали несколько операций. Однако позже стало известно, что после длительного курса реабилитации Татьяна нуждается в повторном хирургическом вмешательстве. Певица отмечала, что на фоне продолжительного лечения у ее дочери развились проблемы с психикой.

Татьяна Плаксина заявила журналистам, что на протяжении года боролась за свою жизнь. Она подчеркнула, что ей делали абсолютно «ненужные операции», которые впоследствии пришлось еще и исправлять.

«Гоняли (меня) по реабилитационным центрам и психушкам, а там меня закалывали, травили и всячески издевались», — приводит издание словам дочери артистки.

По мнению девушки, медики делали все, чтобы ее переломы не срастались. Плаксина уверяет, что таким образом из нее «высасывали жизненные силы», а Успенская в этот момент «смеялась» над ее болью.