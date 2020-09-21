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Предполагаемая любовница Ефремова пропала 

Вероника Полынина 20 минут назад
Предполагаемая любовница Ефремова пропала
Фото: РИА Новости
Актриса «Современника» Дарья Белоусова, которую СМИ называют любовницей Михаила Ефремова, исчезла после оглашения приговора актеру, пишет StarHit.
Белоусова не отвечает на звонки и съехала с квартиры, которую, предположительно, на протяжении нескольких лет снимал для нее Ефремов.

«Я думала, что она молодец. Живет одна, много работает, все сама. Потом она как-то проговорилась, что очень много готовит. Я сразу поняла, что у нее появился мужчина. Потому что женщина много готовит только в одном случае: если у нее есть любимый», — заявила хозяйка квартиры в эфире у Андрея Малахова.

По ее словам, Белоусову часто видели с Ефремовым, он «будто ее околдовал», Дарья полностью от него зависела.
После ареста Ефремова Белоусова отказывалась комментировать свои отношения с артистом.
Как писал «Рамблер», Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП.
Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артиста взяли под стражу в зале суда и поместили в СИЗО «Водник», где он будет находиться до вступления приговора в силу.
Ряд СМИ писал о том, что за рулем автомобиля Ефремова могла находиться женщина, и актеру пришлось взять на себя вину за аварию, чтобы скрыть роман.
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Андрей Малахов , Дарья Белоусова , ФСИН , StarHit
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