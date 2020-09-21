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Шнуров посмеялся над своим политическим будущим 

News.ru 1 час назад
Шнуров посмеялся над своим политическим будущим
Фото: News.ru
Лидер музыкальной группы «Ленинград», а по совместительству генеральный продюсер телеканала RTVI и начинающий член Партии Роста Сергей Шнуров иронично описал свои политические устремления. Он посвятил этому новое стихотворение, которое опубликовал в Instagram.
При этом музыкант копнул достаточно «вглубь», подняв уже подзабытую многими историю о найденном в 2018 году в посольстве Буэнос-Айреса кокаин. Тогда сообщалось, что поставку наркотиков пытались замаскировать под видом дипломатической почты.

Собирался тут в политику я вроде. Есть резон быть думским депутатом. Нет, не печься чтобы о народе. Кокс у них там мощный, просто атом, — написал в стихотворении Шнуров.

Далее он не без присущего ему крепкого словца рассуждает о том, что депутаты без подобного стимулирования не могли бы так плодотворно «сочинять законы ради смеха».
История с кокаином получила огласку в феврале 2018 года. Тогда спецслужбы России и Аргентины заявили, что пресекли транспортировку в Москву 389 килограммов наркотиков. Их обнаружили расфасованными по пакетам в нескольких чемоданах, спрятанных в российском посольстве в Буэнос-Айресе, ещё в декабре 2016 года. Тогда посол России сообщил о находке правоохранительным органам Аргентины и спецслужбы заменили кокаин на муку, а в чемоданы установили GPS-трекеры.
Также была организована прослушка телефонов людей, причастных к попытке отправки наркотиков дипломатической почтой. Некоторое время спустя в рамках расследования «кокаинового дела» были задержаны несколько человек, которые могли быть причастны к незаконному обороту веществ, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Буэнос-Айрес
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