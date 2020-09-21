Актриса и телеведущая Хильда Кармен была госпитализирована в психоневрологический диспансер после прогулки обнаженной по проезжей части. Об этом сообщает РЕН ТВ.

27-летняя Кармен, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Качели», «Хвалебная речь Денису Кораблеву », «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью» и «Свидание», а также тем, что ведет шоу о путешествиях на одном из телеканалов.

Некоторое время назад пользователи социальных сетей опознали ее в девушке, которая прогуливалась голой по проезжей части в городе Раменском, Московская область, и попала на видео.

По данным РЕН ТВ, бригада скорой медицинской помощи прервала прогулку актрисы и доставила ее в психоневрологический диспансер. Там образец ее крови был подвергнут анализу. В ней не было обнаружено запрещенных веществ.