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Российская актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку 

Артём Кульша 19 минут назад
Актриса и телеведущая Хильда Кармен была госпитализирована в психоневрологический диспансер после прогулки обнаженной по проезжей части. Об этом сообщает РЕН ТВ.
27-летняя Кармен, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Качели», «Хвалебная речь Денису Кораблеву», «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью» и «Свидание», а также тем, что ведет шоу о путешествиях на одном из телеканалов.
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Некоторое время назад пользователи социальных сетей опознали ее в девушке, которая прогуливалась голой по проезжей части в городе Раменском, Московская область, и попала на видео.
По данным РЕН ТВ, бригада скорой медицинской помощи прервала прогулку актрисы и доставила ее в психоневрологический диспансер. Там образец ее крови был подвергнут анализу. В ней не было обнаружено запрещенных веществ.

«Вероятно, у женщины случился нервный срыв», — сообщает телеканал.

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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Денис Кораблев , Москва
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