Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram разместил снимок из далекого прошлого. На фотографии муж певицы Валерии , который сейчас лысый, с пышной шевелюрой, которая даже скрывает его лоб. У него на кадре густые брови и почему-то красные усы.

«Как думаете, сколько мне здесь лет? Позже отвечу каждому, кто точно угадал».

«Судя по всему, это вы делали фото на паспорт. Не люблю тот возраст у мужчин», «Вы здесь, Иосиф, конечно, сами на себя не похожи», «Иосиф, вы сейчас выглядите куда симпатичнее», — отметили в комментариях пользователи.