Моргенштерн сменил фамилию 

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, решил покончить с привычкой СМИ говорить о псевдониме, официально сделав его фамилией.
Об этом 22-летний музыкант сообщил в Instagram.
Достали паблики, СМИ и «ютуб-каналы», называющие «Моргенштерн» псевдонимом, — написал он в Instagram.
В доказательство рэпер сопроводил пост снимком паспорта и опубликовал его в сторис.
Моргенштерн недавно получил премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». Награду рэпер получал в шёлковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.
Как писал NEWS.ru, ранее Моргенштерн посоветовал телеведущей Ксении Бородиной не принимать близко к сердцу тот факт, что ему присвоили титул «Женщина года».