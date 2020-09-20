Моргенштерн сменил фамилию 

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Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, решил покончить с привычкой СМИ говорить о псевдониме, официально сделав его фамилией.

Об этом 22-летний музыкант сообщил в Instagram.

Достали паблики, СМИ и «ютуб-каналы», называющие «Моргенштерн» псевдонимом, — написал он в Instagram.

В доказательство рэпер сопроводил пост снимком паспорта и опубликовал его в сторис.

Моргенштерн недавно получил премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». Награду рэпер получал в шёлковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.