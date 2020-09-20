«Просто бедная Настя»: бывший муж избивал Заворотнюк 

В эфире программы "Основано на реальных событиях" на НТВ актриса Лия Волянская шокировала публику подробностями их прошлого «прекрасной няни».

«Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя», — сообщила Волянская.

Как ранее писал «Рамблер», о состоянии 49-летней Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, мало что известно.

Близкие звезды практически не комментируют ее состояние и течение болезни, стараясь лишний раз не привлекать внимание прессы и дать возможность актрисе спокойно провести это время с семьей.