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«Просто бедная Настя»: бывший муж избивал Заворотнюк 

Ирина Лебедева 14 минут назад
«Просто бедная Настя»: бывший муж избивал Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Коллега Анастасии Заворотнюк рассказала о том, что второй муж актрисы, Дмитрий Стрюков, был настоящим деспотом и не стеснялся пускать в ход кулаки, — сообщает РИА Новости
В эфире программы "Основано на реальных событиях" на НТВ актриса Лия Волянская шокировала публику подробностями их прошлого «прекрасной няни».

«Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя», — сообщила Волянская.

Как ранее писал «Рамблер», о состоянии 49-летней Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, мало что известно.
Последнее фото Анастасии Заворотнюк до болезни
Близкие звезды практически не комментируют ее состояние и течение болезни, стараясь лишний раз не привлекать внимание прессы и дать возможность актрисе спокойно провести это время с семьей.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Шоу-бизнес , Дмитрий Стрюков , Анастасия Заворотнюк , РИА Новости , НТВ
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