Остроумова уверена: сын Гафта претендует на наследство 

Некоторое время назад Валентин Гафт перенес инсульт, после которого восстановиться полностью ему не удалось.

Сейчас Валентин Иосифович на даче, за ним ухаживают специалисты — медики.

Несколько дней назад Гафту исполнилось 85 лет. Поскольку принимать гостей из-за болезни пока не получается, юбиляра поздравили только самые близкие люди.

Остроумова была приглашена на программу «Привет, Андрей!» Там ее, в частности, стали расспрашивать о зарубежных наследниках супруга.

У Гафта в Бразилии живет внебрачный сын. Он родился от мимолетного романа актера, причем о существовании ребенка Гафт узнал лишь тогда, когда его мать решила уехать из России.

Сейчас он уже взрослый мужчина, у него своя семья и дети. Тем не менее, Остроумова уверена, что в будущем он будет претендовать на наследство своего звездного отца.

Как ранее писал «Рамблер», состояние Валентина Иосифовича все же ухудшается.