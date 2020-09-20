Остроумова уверена: сын Гафта претендует на наследство 

Некоторое время назад Валентин Гафт перенес инсульт, после которого восстановиться полностью ему не удалось.
Сейчас Валентин Иосифович на даче, за ним ухаживают специалисты — медики.
Контролирует процесс супруга, актриса Ольга Остроумова, — информирует СтарХит.
Несколько дней назад Гафту исполнилось 85 лет. Поскольку принимать гостей из-за болезни пока не получается, юбиляра поздравили только самые близкие люди.
Остроумова была приглашена на программу «Привет, Андрей!» Там ее, в частности, стали расспрашивать о зарубежных наследниках супруга.
У Гафта в Бразилии живет внебрачный сын. Он родился от мимолетного романа актера, причем о существовании ребенка Гафт узнал лишь тогда, когда его мать решила уехать из России.
Сейчас он уже взрослый мужчина, у него своя семья и дети. Тем не менее, Остроумова уверена, что в будущем он будет претендовать на наследство своего звездного отца.
Как ранее писал «Рамблер», состояние Валентина Иосифовича все же ухудшается.
Особенно это стало заметно после смерти его коллеги и близкой подруги Нины Дорошиной, с которой Гафт играл в паре около десяти лет. Семья думает о госпитализации актера.