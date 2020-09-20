«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе 

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Анна Семенович выступала с концертом в Калуге . Там в одной из школ для певицы оборудовали гримерку.

Пока звезда готовилась к выступлению, настала необходимость посетить туалетную комнату.

Увиденное настолько потрясло Анну, что она даже сняла видеоролик, который затем выложила в сторис инстаграма.

Состояние сантехкабинок в школьном клозете на троечку, но Семенович возмутило отсутствие дверей.

«Моя гастрольная жизнь в школе. Мы переодеваемся. Скоро выход. Я пришла в туалет. А почему нет в туалете, я извиняюсь, дверей? Это, чтобы детки друг на друга смотрели? Мама! А-а-а!», — прокомментировала увиденное певица.

Как ранее сообщал «Рамблер», Анна Семенович на своей странице в Instagram опровергла слухи о близких отношениях с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

Она отметила, что новости о несуществующем романе появились из-за совместных съемок в клипе.