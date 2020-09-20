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Таюрская: «Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке» 

Ирина Лебедева 11 минут назад
Таюрская: «Я иногда пребываю в адском шоке»
Фото: Instagram
Софья Таюрская, солистка группы Little Big, вместе с популярностью получила и ряд неприятностей.
Девушку осаждают досужие хейтеры, которым есть дело буквально до всего.
Собственно, в подобном положении находятся практически все медийные личности.
Звезды справляются с этой проблемой по-разному. Кто-то закрывает комментарии, кто-то ругается и банит неугодных, ко-то не обращает внимания.
Софья еще пока только в начале боевого пути. Поэтому девушка попыталась поговорить с фолловерами по-хорошему.

«Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке… кому— то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. одни пишут-жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше. в общем уважаемые комментаторы, прежде чем начать высказывать своё мнение, представьте, что я не робот, не картинка, не клоун, а абсолютно обычный человек.

Любой ваш комментарий, связанный с моим творчеством, это одно, но всё, что касается моей внешности и личной жизни, уж это оставьте мне», — написала она в микроблоге.

Отдельно Таюрская отметила, что всегда рада делиться с поклонниками творчеством, поддерживать с ними общение и отвечать на вопросы.
Но в определенных рамках.
Как ранее писал «Рамблер», Софья Таюрская снялась в стиле ню.
Похоже, что у звезды заказали рекламу винного магазина, а она креативно подошла к делу, снявшись с каталогом в руках, сидя в ванной с пеной. Получилось ярко и эпатажно.
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