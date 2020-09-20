Таюрская: «Я иногда пребываю в адском шоке»

«Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке… кому— то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. одни пишут-жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше. в общем уважаемые комментаторы, прежде чем начать высказывать своё мнение, представьте, что я не робот, не картинка, не клоун, а абсолютно обычный человек.