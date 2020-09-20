Моргенштерн и Тимати взорвали чарты новой песней

Все возможные рекорды популярности были побиты совместным треком бывшего продюсера лейбла Black Star и успешного молодого исполнителя.
Песня «El Problema» появилась на просторах Сети 18 сентября и в первые же сутки заняла верхнюю строчку вкладки «В тренде» на YouTube.
— Сочнейший клип от легенд двух поколений, — сообщил о новом творении на личной странице в Instagram Моргенштерн.
За первые сутки релиз набрал больше 9 миллионов просмотров на видеохостинге. Также «El Problema» прорвалась на верхние строчки всех чартов России, от «Яндекс. Музыки» до Apple Music.