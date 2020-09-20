Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Моргенштерн и Тимати взорвали главные чарты страны новой песней 

Родной город 5 часов назад
Моргенштерн и Тимати взорвали чарты новой песней
Фото: Instagram
Все возможные рекорды популярности были побиты совместным треком бывшего продюсера лейбла Black Star и успешного молодого исполнителя.
Песня «El Problema» появилась на просторах Сети 18 сентября и в первые же сутки заняла верхнюю строчку вкладки «В тренде» на YouTube.

— Сочнейший клип от легенд двух поколений, — сообщил о новом творении на личной странице в Instagram Моргенштерн.

За первые сутки релиз набрал больше 9 миллионов просмотров на видеохостинге. Также «El Problema» прорвалась на верхние строчки всех чартов России, от «Яндекс. Музыки» до Apple Music.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Родной город: последние новости
Евгений Петросян впервые показал сына от молодой жены Евгений Петросян впервые показал сына от молодой жены Любовница Тарзана доказала факт его измен Королевой Любовница Тарзана доказала факт его измен Королевой Певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом и пневмонией Певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом и пневмонией
Шоу-бизнес , Тимати , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японская актриса совершила самоубийство в 36 лет
Японская актриса совершила самоубийство в 36 лет
Названы доходы Воли и Харламова
Названы доходы Воли и Харламова
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Лавров оценил новую версию спасения Навального
Лавров оценил новую версию спасения Навального
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение