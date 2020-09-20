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Последнее фото: опубликован снимок Легкоступовой и Борисова 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Последнее фото: опубликован снимок Легкоступовой и Борисова
Фото: Instagram
Анетта Бриль, дочь трагически погибшей певицы Валентины Легкоступовой, выложила в сторис инстаграма фотографию мамы. Рядом с певицей на фото — недавно ушедший из жизни ведущий "Русского лото" Михаил Борисов.

«Что за год такой…Мамино последнее фото…Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой», — подписано это фото.

По злой иронии судьбы, как отметила Анетта, это был самый последний снимок ее матери.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в больнице от тяжелой травмы головы на 55-м году жизни.
Предварительная версия следствия — неудачное падение в собственной квартире.
Как ранее писал «Рамблер», во время съёмок программы Борисову стало плохо, его госпитализировали с воспалением лёгких в одну из клиник Москвы.
Позже во время транспортировки в другую клинику он скончался.
Шоу-бизнес , Михаил Борисов , Анетта Бриль
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