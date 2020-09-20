Последнее фото: опубликован снимок Легкоступовой и Борисова 

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Анетта Бриль , дочь трагически погибшей певицы Валентины Легкоступовой, выложила в сторис инстаграма фотографию мамы. Рядом с певицей на фото — недавно ушедший из жизни ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

«Что за год такой…Мамино последнее фото…Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой», — подписано это фото.

По злой иронии судьбы, как отметила Анетта, это был самый последний снимок ее матери.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в больнице от тяжелой травмы головы на 55-м году жизни.

Предварительная версия следствия — неудачное падение в собственной квартире.

Как ранее писал «Рамблер», во время съёмок программы Борисову стало плохо, его госпитализировали с воспалением лёгких в одну из клиник Москвы.

Позже во время транспортировки в другую клинику он скончался.