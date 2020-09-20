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Джигурда объяснил, почему перестал быть секс-машиной 

Ирина Лебедева 1 час назад
Джигурда пожаловался на отсутствие ежедневного секса
Фото: Instagram
Четыре года назад Марина Анисина подала на развод с Никитой Джигурдой.
Женщина тогда озвучила, что у ее мужа неуравновешенный характер и он употребляет запрещенные вещества.
Процесс развода был шумным, оба бывших супруга активно ходили по ток-шоу, где вываливали ворох различных семейных тайн.
Прошло время, и эпатажный актер заявляет, что все это было тщательно спланированным спектаклем, сценарий которого придумал он сам.
Об этом Джигурда рассказал на шоу "Секрет на миллион".

«… Развод был спектаклем дель-арте, в котором участвовал гламурный адвокат… За три шоу, если считать в общей сложности на двоих, то тысяч 60 долларов мы с Мариной заработали. Это примерно 3,5 миллиона рублей за три года», — цитирует его слова портал cosmo.ru.

Также в эфире передачи Никита пожаловался, что перестал быть секс-машиной.

«Как-то почувствовал резкую боль внизу живота, пришел домой и увидел, как надувается шарик. Мне сделали операцию в военном госпитале, сеточку поставили».

Теперь Джигурда, по его словам, уже не может ежедневно заниматься любовью.
Как ранее писал «Рамблер», Никита Джигурда назвал «беспределом» приговор Михаилу Ефремову — ему дали 8 лет колонии общего режима.
Он также заявил, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а Дарья Белоусова, которую подозревают в любовной связи с актером.
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Дарья Белоусова , Марина Анисина , ФСИН , Cosmopolitan
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