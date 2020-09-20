Джигурда пожаловался на отсутствие ежедневного секса

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Женщина тогда озвучила, что у ее мужа неуравновешенный характер и он употребляет запрещенные вещества.

Процесс развода был шумным, оба бывших супруга активно ходили по ток-шоу, где вываливали ворох различных семейных тайн.

Прошло время, и эпатажный актер заявляет, что все это было тщательно спланированным спектаклем, сценарий которого придумал он сам.

Об этом Джигурда рассказал на шоу "Секрет на миллион".

«… Развод был спектаклем дель-арте, в котором участвовал гламурный адвокат… За три шоу, если считать в общей сложности на двоих, то тысяч 60 долларов мы с Мариной заработали. Это примерно 3,5 миллиона рублей за три года», — цитирует его слова портал cosmo.ru.

Также в эфире передачи Никита пожаловался, что перестал быть секс-машиной.

«Как-то почувствовал резкую боль внизу живота, пришел домой и увидел, как надувается шарик. Мне сделали операцию в военном госпитале, сеточку поставили».

Теперь Джигурда, по его словам, уже не может ежедневно заниматься любовью.