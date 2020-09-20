Раскрыто предсмертное фото Легкоступовой и Борисова

Девушка отметила, что это было последнее фото певицы.

"Что за год такой…Мамино последнее фото…Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой", — написала Анетта.

Борисова госпитализировали накануне во время съемок, однако его состояние впоследствии резко ухудшилось и врачам не удалось его спасти. Телеведущий скончался на 72-м году жизни.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.