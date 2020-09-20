Раскрыто предсмертное фото Легкоступовой и Борисова

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль опубликовала совместное фото матери со скончавшимся недавно ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым.
Девушка отметила, что это было последнее фото певицы.
"Что за год такой…Мамино последнее фото…Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой", — написала Анетта.
Борисова госпитализировали накануне во время съемок, однако его состояние впоследствии резко ухудшилось и врачам не удалось его спасти. Телеведущий скончался на 72-м году жизни.
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.