Гузеева: «Вы что в чужие карманы лезете?» 

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Недавно в СМИ была обнародована информация о размере пенсий известных актеров и телеведущих.

У многих выплаты от государства достаточно приличные, в сравнении со средними российскими.

Дело в том, что им положены доплаты за звания «заслуженного» или «народного» артиста.

Как оказалось, далеко не все звезды были довольны таким рассекречиванием их доходов.

«А вам какая разница? Вы что в чужие карманы лезете?»

Юрий Стоянов спокойно и доброжелательно ответил на вопросы издания. Его пенсия — 23-24 тысячи рублей в месяц.

«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей», — рассказал звезда «Городка».

Как ранее писал «Рамблер», заслуженная артистка Лариса Гузеева получает 25 тысяч рублей, кроме того, за звание ей положена надбавка в 30 тысяч.

Она выплачивается деятелям культуры с московской пропиской с 2018 года. Такая же надбавка выплачивается ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу.