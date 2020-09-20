Гузеева: «Вы что в чужие карманы лезете?» 

Недавно в СМИ была обнародована информация о размере пенсий известных актеров и телеведущих.
У многих выплаты от государства достаточно приличные, в сравнении со средними российскими.
Дело в том, что им положены доплаты за звания «заслуженного» или «народного» артиста.
Как оказалось, далеко не все звезды были довольны таким рассекречиванием их доходов.
К примеру, Леонид Якубович с журналистами ura.news даже не стал разговаривать, повесил трубку.
Лариса Гузеева и вовсе рявкнула на корреспондента.
«А вам какая разница? Вы что в чужие карманы лезете?»
А Юрий Стоянов спокойно и доброжелательно ответил на вопросы издания. Его пенсия — 23-24 тысячи рублей в месяц.
«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей», — рассказал звезда «Городка».
Как ранее писал «Рамблер», заслуженная артистка Лариса Гузеева получает 25 тысяч рублей, кроме того, за звание ей положена надбавка в 30 тысяч.
Она выплачивается деятелям культуры с московской пропиской с 2018 года. Такая же надбавка выплачивается ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу.