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Гузеева: «Вы что в чужие карманы лезете?» 

Ирина Лебедева 55 минут назад
Гузеева: «Вы что в чужие карманы лезете?»
Фото: РИА Новости
Недавно в СМИ была обнародована информация о размере пенсий известных актеров и телеведущих.
У многих выплаты от государства достаточно приличные, в сравнении со средними российскими.
Дело в том, что им положены доплаты за звания «заслуженного» или «народного» артиста.
Как оказалось, далеко не все звезды были довольны таким рассекречиванием их доходов.
К примеру, Леонид Якубович с журналистами ura.news даже не стал разговаривать, повесил трубку.
Лариса Гузеева и вовсе рявкнула на корреспондента.

«А вам какая разница? Вы что в чужие карманы лезете?»

А Юрий Стоянов спокойно и доброжелательно ответил на вопросы издания. Его пенсия — 23-24 тысячи рублей в месяц.

«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей», — рассказал звезда «Городка».

Как ранее писал «Рамблер», заслуженная артистка Лариса Гузеева получает 25 тысяч рублей, кроме того, за звание ей положена надбавка в 30 тысяч.
Она выплачивается деятелям культуры с московской пропиской с 2018 года. Такая же надбавка выплачивается ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Юрий Стоянов , Лариса Гузеева
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