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Лоза рассказал, где отдыхал этим летом 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Лоза оправдался за отдых в Крыму
Фото: РИА Новости
Юрий Лоза ранее предпочитал проводить отпуск в Болгарии.
Ему там все привычно и напоминает российские курорты, — рассказывает РИА Новости.
Однако в этом году Болгария закрыла границы из-за пандемии. И певцу пришлось поехать отдыхать в Крым.
В целом впечатления от полуострова у певца положительные.

«Меня порадовало, что потихоньку решаются все проблемы полуострова — бурят водные скважины, тянут линии электропередачи. Пока не хватает нормальной связи: мобильного интернета, телефонной без сбоев. Не до конца решен вопрос с хорошими дорогами: центральные магистрали сделали, но неплохо бы и остальные привести в порядок. Но все можно решить, было бы желание», — сказал он.

Но все же Лоза предпочитает отдыхать на зарубежных курортах. И дело тут не только в уровне сервиса, или, скажем, экзотики.
Просто ему хочется побыть инкогнито — рядовым туристом. Без навязчивого внимания поклонников.

«На отдыхе за рубежом меня узнают только соотечественники. И я никогда не выступаю там. Потому что петь — это работа, ответственность. А на отдыхе я расслабленный и вялый, мне нравится просто лежать на берегу и чтобы ничего не происходило».

Как ранее писал «Рамблер», музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что главной ошибкой президента России Бориса Ельцина было то, что в 1991 году он «не забрал Крым обратно».
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Борис Ельцин , РИА Новости , Болгария , Республика Крым
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