Лоза оправдался за отдых в Крыму

Ему там все привычно и напоминает российские курорты, — рассказывает РИА Новости.

Однако в этом году Болгария закрыла границы из-за пандемии. И певцу пришлось поехать отдыхать в Крым

В целом впечатления от полуострова у певца положительные.

«Меня порадовало, что потихоньку решаются все проблемы полуострова — бурят водные скважины, тянут линии электропередачи. Пока не хватает нормальной связи: мобильного интернета, телефонной без сбоев. Не до конца решен вопрос с хорошими дорогами: центральные магистрали сделали, но неплохо бы и остальные привести в порядок. Но все можно решить, было бы желание», — сказал он.

Но все же Лоза предпочитает отдыхать на зарубежных курортах. И дело тут не только в уровне сервиса, или, скажем, экзотики.

Просто ему хочется побыть инкогнито — рядовым туристом. Без навязчивого внимания поклонников.

«На отдыхе за рубежом меня узнают только соотечественники. И я никогда не выступаю там. Потому что петь — это работа, ответственность. А на отдыхе я расслабленный и вялый, мне нравится просто лежать на берегу и чтобы ничего не происходило».