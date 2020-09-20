Лоза оправдался за отдых в Крыму

Ему там все привычно и напоминает российские курорты, — рассказывает РИА Новости.
Однако в этом году Болгария закрыла границы из-за пандемии. И певцу пришлось поехать отдыхать в Крым.
В целом впечатления от полуострова у певца положительные.
«Меня порадовало, что потихоньку решаются все проблемы полуострова — бурят водные скважины, тянут линии электропередачи. Пока не хватает нормальной связи: мобильного интернета, телефонной без сбоев. Не до конца решен вопрос с хорошими дорогами: центральные магистрали сделали, но неплохо бы и остальные привести в порядок. Но все можно решить, было бы желание», — сказал он.
Но все же Лоза предпочитает отдыхать на зарубежных курортах. И дело тут не только в уровне сервиса, или, скажем, экзотики.
Просто ему хочется побыть инкогнито — рядовым туристом. Без навязчивого внимания поклонников.
«На отдыхе за рубежом меня узнают только соотечественники. И я никогда не выступаю там. Потому что петь — это работа, ответственность. А на отдыхе я расслабленный и вялый, мне нравится просто лежать на берегу и чтобы ничего не происходило».
Как ранее писал «Рамблер», музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что главной ошибкой президента России Бориса Ельцина было то, что в 1991 году он «не забрал Крым обратно».