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Миро о Волочковой: «дальше — беспощадный и неизлечимый алкоголизм» 

Ирина Лебедева 14 минут назад
Миро о Волочковой: «дальше — беспощадный алкоголизм»
Фото: Instagram
Публика обсуждает мелькнувшее в инстаграме Анастасии Волочковой и быстро удаленное (но уже разлетевшееся по сети) видео ее вечеринки.
Собственно, пьянки в компании старого друга Джигурды и еще каких-то мужчин.
Пьяное веселье, мат, сальные шутки и непристойного пошиба объятия. Объедки на тарелках и гости в шапках за столом. Маргинальная такая тусовка.
Блогер Лена Миро в своем ЖЖ резко высказалась по поводу интереса Волочковой к подобным застольям, ее отношению к алкоголю и перспективам на будущее.

«Все опухшие, опустившиеся и выставляющие себя на посмешище пьянчужки выпить были когда-то прелестницами с бокалом белого», — пишет она.

Миро озвучивает то, о чем сейчас думают многие. Создается впечатление, что в жизни скандальной балерины слишком много алкоголя.

«Отношения Анастасии Волочковой с алкоголем лично меня уже давно настораживают».

Блогер считает, что Анастасия стремительно катится вниз.

«В таком режиме у любительницы выпить может пройти несколько лет. А дальше — всё: жестокий, беспощадный и неизлечимый женский алкоголизм, из которого нет возврата».

И сожалеет, что рядом с Волочковой нет никого, кто мог бы помочь ей изменить образ жизни. А сама она уже вряд ли сможет это сделать.

«Смотрю я на это и думаю: неужели рядом с Настей нет ни одного человека, который сказал бы ей правду в глаза…»

Как ранее писал «Рамблер», публика старается угадать — кто же из запечатленных на видео мужчин тот самый таинственный прекрасный принц, за которого скандальная балерина собирается замуж в октябре?
И был ли он на этой не слишком светской вечеринке?
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
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