Раскрыты размеры пенсий российских телеведущих

Многие из российских телеведущих старшего поколения продолжают работать и после выхода на пенсию, но всё равно получают от государства довольно крупные суммы.

Так, недавно оформил пенсию ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров , ему насчитали 33 тысячи рублей. Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова , которая потеряла в 2020 году единственного сына, получает более 50 тысяч в месяц, передаёт KP.RU.

Ведущий «В мире животных» Николай Дроздов заработал пенсию в 30 тысяч рублей, но продолжает принимать участие во многих проектах, чтобы поддерживать свою семью.

Пенсия около 30 тысяч рублей, нам с женой хватило бы, но приходится помогать дочке и двоим внукам, — рассказал легендарный ведущий.

Как писал NEWS.ru ранее, Дмитрий Дибров после инсульта задумался о составлении завещания. Болезнь стала для 60-летнего ведущего полной неожиданностью, так как он вёл здоровый образ жизни и не жаловался на самочувствие. Всё своё состояние шоумен хочет оставить жене, 31-летней Полине.