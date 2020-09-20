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Миро о Волочковой: из прелестницы с бокалом белого в пьянчужку 

Слово и Дело 6 часов назад
«Из прелестницы с бокалом белого в пьянчужку»
Фото: РИА Новости
Популярный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо скандального видео с участием балерины Анастасии Волочковой. В своем блоге девушка прокомментировала пьяную вечеринку бывшей солистки Большого театра.
Накануне в Сети появился провокационный видеоролик, опубликованный самой Волочковой в Instagram. На записи балерина предстала в белой футболке с надписью "Никто не уйдет отсюда девственницей" в явно нетрезвом состоянии. Компанию ей составил актер Никита Джигурда, который сначала приобнимал артистку за плечо, а потом откровенно трогал ее грудь, громогласно утверждая, что "соски настоящие".
Лена Миро критично отозвалась на скандальное видео. По мнению девушки, все "выставляющие себя на посмешище пьянчужки" когда-то начинали с "прелестниц с бокалом белого".
Блогер считает, что подобное поведение может повлечь за собой беспощадный и неизлечимый алкоголизм, из которого нет обратного пути. Девушка добавила, что отношения Волочковой со спиртным давно ее настораживают.

"Смотрю я на это и думаю: неужели рядом с Настей нет ни одного человека, который сказал бы ей правду в глаза?", — спросила свою аудиторию Миро.

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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Лена Миро
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