«Из прелестницы с бокалом белого в пьянчужку»

Популярный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо скандального видео с участием балерины Анастасии Волочковой. В своем блоге девушка прокомментировала пьяную вечеринку бывшей солистки Большого театра.

Накануне в Сети появился провокационный видеоролик, опубликованный самой Волочковой в Instagram. На записи балерина предстала в белой футболке с надписью "Никто не уйдет отсюда девственницей" в явно нетрезвом состоянии. Компанию ей составил актер Никита Джигурда , который сначала приобнимал артистку за плечо, а потом откровенно трогал ее грудь, громогласно утверждая, что "соски настоящие".

Лена Миро критично отозвалась на скандальное видео. По мнению девушки, все "выставляющие себя на посмешище пьянчужки" когда-то начинали с "прелестниц с бокалом белого".

Блогер считает, что подобное поведение может повлечь за собой беспощадный и неизлечимый алкоголизм, из которого нет обратного пути. Девушка добавила, что отношения Волочковой со спиртным давно ее настораживают.