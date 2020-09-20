У Джигурды заподозрили расстройство личности 

У актера Никиты Джигурды заподозрили расстройство личности после того, как он со скандалом покинул студию программы «Секрет на миллион». Об этом сообщает НТВ.

Врач-психиатр отметил, что актер ведет себя демонстративно и не воспринимает мнение других. По его мнению, такое поведение не является нормальным. «Психопат всегда прав», — констатировал он.

Специалист предположил, что у актера может быть пограничное расстройство личности. «Всегда очень зыбкая грань между эпатажем и заболеванием», — заключил он. Он отметил, что Джигурда ранее имел опыт госпитализации в психиатрическую клинику, и посоветовал ему пройти обследование.