Застрявшая в Турции Рита Дакота обратилась к россиянам

«Я застряла в Турции… Все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают. Самое раннее — через неделю сдать новый тест и снова тут же. Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой», — написала Дакота в своем Instagram.