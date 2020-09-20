Застрявшая в Турции Рита Дакота обратилась к россиянам

Из-за положительного теста на коронавирус певицу Риту Дакоту не выпускают из Турции, девушка обратилась за помощью через социальные сети.
«Я застряла в Турции… Все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают. Самое раннее — через неделю сдать новый тест и снова тут же. Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой», — написала Дакота в своем Instagram.
В соцсети певица спрашивает, как можно выбраться из сложившейся «абсурдной ситуации».
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов сообщил, когда россияне начнут забывать про коронавирус.