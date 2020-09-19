Ефремов заинтересовался тюремной литературой 

Актер Михаил Ефремов , осужденный на восемь лет лишения свободы, заинтересовался тюремной литературой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

Меркачева, посетившая артиста в СИЗО , рассказала, что Ефремов начал читать книги на тюремную тематику, а также произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Она также отметила, что актер по большей части говорит о светских темах таких, как театр или книги.

Член ОНК добавила, что Ефремов в последнее время более позитивный и спокойный. Она подчеркнула, что улучшение настроения артиста связано со сменой его адвокатов и надеждой на пересмотр приговора.

Ранее Ефремов заявил, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами тюремного театра. Он пошутил, что особо одаренные сидят за мошенничество. Артист также предположил, что, возможно, попал в тюрьму «по высшему замыслу», чтобы создать тюремный театр.