Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти

Сестра ведущего шоу «Русское лото» Михаила Борисова Нина опровергла информацию об его смерти. Об этом она сообщила «АГН Москва».

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — заявила Борисова.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о смерти 71-летнего актёра и телеведущего, знакомого всем по работе в программе «Русское лото».

Как отмечали источники, ему стало плохо на съёмках, его госпитализировали с воспалением лёгких. При транспортировке в другую клинику он скончался.

Сообщение Сестра ведущего «Русского лото» Борисова опровергла слухи об его смерти появились сначала на Общественная служба новостей.