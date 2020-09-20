Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Сестра ведущего «Русского лото» Борисова опровергла слухи об его смерти 

Общественная служба новостей и ещё 13 25 минут назад
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Сестра ведущего шоу «Русское лото» Михаила Борисова Нина опровергла информацию об его смерти. Об этом она сообщила «АГН Москва».

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — заявила Борисова.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о смерти 71-летнего актёра и телеведущего, знакомого всем по работе в программе «Русское лото».
Как отмечали источники, ему стало плохо на съёмках, его госпитализировали с воспалением лёгких. При транспортировке в другую клинику он скончался.
Сообщение Сестра ведущего «Русского лото» Борисова опровергла слухи об его смерти появились сначала на Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей: последние новости
Тарзан удалил признание в измене Наташе Королевой Тарзан удалил признание в измене Наташе Королевой Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра перед вакцинацией Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра перед вакцинацией Ургант пошутил над снимком Петросяна с сыном Ургант пошутил над снимком Петросяна с сыном
Шоу-бизнес , Другое , Михаил Борисов , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
В центре Гамалеи указали на странность пандемии в РФ
В центре Гамалеи указали на странность пандемии в РФ
Мать 13 детей нашли мертвой в лесу
Мать 13 детей нашли мертвой в лесу
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение