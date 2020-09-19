Михаила Борисова ввели в кому

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Актёр Михаил Борисов , получивший широкую известность благодаря шоу «Русское лото», доставлен в одну из московских больниц с воспалением лёгких.

Врачи, опасаясь за жизнь артиста, ввели его в медикаментозную кому. Борисова даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ, сообщает РЕН ТВ.

Борисов в 2000 году получил звание заслуженного артиста России. Снимался в сериале «Обручальное кольцо».