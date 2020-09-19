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Актёра Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому 

News.ru 17 минут назад
Михаила Борисова ввели в кому
Фото: Youtube.com
Актёр Михаил Борисов, получивший широкую известность благодаря шоу «Русское лото», доставлен в одну из московских больниц с воспалением лёгких.
Врачи, опасаясь за жизнь артиста, ввели его в медикаментозную кому. Борисова даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ, сообщает РЕН ТВ.
Борисов в 2000 году получил звание заслуженного артиста России. Снимался в сериале «Обручальное кольцо».
Как ранее писал NEWS.ru, народный артист России Юрий Назаров, которого накануне выписали из больницы после выздоровления от коронавируса, рассказал о симптомах этого заболевания, подчеркнув, что первым делом у него начали «кричать» мышцы. Лечили, по его словам, лекарствами и переливанием плазмы.
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Шоу-бизнес , Михаил Борисов , Юрий Назаров , РЕН ТВ
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