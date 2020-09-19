«Поза не украсила тебя, Наташа»: Подольская показала голый живот 

Певица уже на большом сроке. И фотограф сделал акцент именно на ее не помещающемся в джинсы животике.

Снимок получился достаточно провокационным. Соцсети взорвались от эмоциональных комментариев.

Наталья даже закрыла комментарии на той страничке — но дискуссия переместилась на следующую.

Тут уже Подольская выложила портретный снимок — в свитере с воротом.

«Я редко возмущаюсь … но что ж за менталитет у нас? Я надеюсь на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи», — выплеснула гнев Наталья.

Фолловеры яростно спорят. Некоторые пишут, что человек имеет полное право фотографироваться в чем захочет, и что беременность — не болезнь, стесняться нечего.

«Так и знала, что закидают помидорами, в нашем обществе беременный живот как что то из ряда вон, при этом сиськи и ж*** выставлять на показ не возбраняется», «Все можно! Что за стереотипы? Кто придумал эти все правила? каждый проживает свою жизнь так как хочет!».

Другие же считают, что фотография — слишком личная, чтобы выставлять ее в интернет. Предупреждают, в частности о том, что будущего ребенка могут сглазить.

«Сглаз, суеверие. Это все все-таки зависть людская. Была всегда и будет теперь с большей силой. Но я склоняюсь все же, что поза не украсила тебя Наташа», «Мне, тоже, фото не понравилось, для меня не эстетично. И неожиданно от Вас», «Как только фотку эту увидела, первое, что произнесла, УЖАС!»

Как ранее писал «Рамблер», Наталья Подольская уже десять лет замужем за Владимиром Пресняковым-младшим.