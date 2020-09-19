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Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно 

ТК «Звезда» и ещё 7 53 минуты назад
Водянова вышла замуж за миллиардера Арно
Фото: globallookpress.com
Церемония бракосочетания прошла в Париже под личным контролем мэра.
В субботу, 19 сентября, российская модель Наталья Водянова вышла замуж за миллиардер Антуан Арно.
Церемония бракосочетания прошла в Париже под личным контролем мэра города Анн Идальго, пишет Tatler. В то же время, в своих соцсетях модель не сообщила о торжестве.
Водянова и Арно вместе с 2011 года. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.
Также у модели есть еще трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.
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Шоу-бизнес , Анн Идальго , Наталья Водянова , Антуан Арно
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