Водянова вышла замуж за миллиардера Арно

Церемония бракосочетания прошла в Париже под личным контролем мэра.

Церемония бракосочетания прошла в Париже под личным контролем мэра города Анн Идальго , пишет Tatler. В то же время, в своих соцсетях модель не сообщила о торжестве.

Водянова и Арно вместе с 2011 года. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.

Также у модели есть еще трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.