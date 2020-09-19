Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Напоминает пельмень»: в сети обсмеяли наряд Брухуновой 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
«Напоминает пельмень»: в сети обсмеяли наряд Брухуновой
Фото: Instagram
Татьяна Брухунова, молодая супруга Евгения Петросяна, любит экспериментировать с одеждой и аксессуарами.
Результаты экспериментов она выкладывает в инстаграм.
Фолловеры следят внимательно — и за неудачи не прощают.
Вот и сейчас подписчицам показалась странной сумочка Татьяны.
Несомненно, дорогая и модная, она, тем не менее, формой и цветом очень схожа с большим пельменем.
Вызвал недоумение и мешковатый свитер с надписью «Мечта».
Особо зоркие хейтерши разглядели, что на носках у Брухуновой та же надпись.

«Ваша сумочка напоминает пельмень», «Вроде вы уже не беременны…зачем такое странное фото, в бесформеной одежде», «И на свитере и на носках слова Мечта. Мечты сбываются».

Впрочем, некоторые считают Татьяну едва ли не иконой стиля.

«Татьяна вы прелесть, само очарование!»

Как ранее писал «Рамблер», супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что их сына Вагана выносила суррогатная мать.
Отвечая на вопрос подписчицы в комментариях инстаграма, 31-летняя Брухунова отметила, что слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеру Юматову вызвали скорую
Актеру Юматову вызвали скорую
Скандал! Тарзан выступил против организаторов телешоу
Скандал! Тарзан выступил против организаторов телешоу
«Снова наши незнакомцы»: космонавт вновь заснял НЛО
«Снова наши незнакомцы»: космонавт вновь заснял НЛО
Чем грозит РФ игра Армении на Ближнем Востоке
Чем грозит РФ игра Армении на Ближнем Востоке
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение