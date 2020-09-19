«Напоминает пельмень»: в сети обсмеяли наряд Брухуновой 

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Результаты экспериментов она выкладывает в инстаграм.

Фолловеры следят внимательно — и за неудачи не прощают.

Вот и сейчас подписчицам показалась странной сумочка Татьяны.

Несомненно, дорогая и модная, она, тем не менее, формой и цветом очень схожа с большим пельменем.

Вызвал недоумение и мешковатый свитер с надписью «Мечта».

Особо зоркие хейтерши разглядели, что на носках у Брухуновой та же надпись.

«Ваша сумочка напоминает пельмень», «Вроде вы уже не беременны…зачем такое странное фото, в бесформеной одежде», «И на свитере и на носках слова Мечта. Мечты сбываются».

Впрочем, некоторые считают Татьяну едва ли не иконой стиля.

«Татьяна вы прелесть, само очарование!»

Как ранее писал «Рамблер», супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что их сына Вагана выносила суррогатная мать.