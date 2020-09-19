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Скандал! Тарзан выступил против организаторов телешоу 

Ирина Лебедева 8 минут назад
Скандал! Тарзан выступил против организаторов телешоу
Фото: РИА Новости
Сергей Глушко в инстаграме выступил с заявлением, в котором объяснил, почему так спешил выплеснуть всю информацию о своих сомнительных развлечениях и признаться в измене супруге.
Как оказалось, это была срочная превентивная мера.
Стриптизер решил «испортить песню» организаторам телешоу, поскольку он разгневан вмешательством в свою частную жизнь

«На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия, что с двумя аферистками подписан контракт на создание целого цикла программ. И вы в этом скоро сами убедитесь. Поэтому, как бы это нелепо ни выглядело со стороны, я решил, пусть лучше информация поступит от меня, а не со слов сомнительной парочки мошенниц и воровок», — заявил супруг Наташи Королевой.

Сергей Глушко считает, что частная жизнь людей не должна выноситься на телешоу и там обсуждаться. И уж тем более — помимо воли ее участников.
И, если на то пошло, он предложил публично перемыть косточки организаторам шоу.
Он назвал преступниками все вмешивающиеся в личную жизнь СМИ, а также призвал общество осудить их.
Также Тарзан привел статьи Уголовного кодекса, Конституции и других законов страны, призванные защищать частную жизнь.
Как ранее писал «Рамблер», вчера стриптизер пообещал сделать «очень важное заявление».
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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