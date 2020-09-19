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«Дело неблагодарное»: Тимати отказался «раскручивать» артистов 

Ирина Лебедева 6 минут назад
Тимати отказался «раскручивать» артистов
Фото: РИА Новости
Как известно, Тимур Юнусов, известный как Тимати, покинул музыкальный лейбл Black Star.
Более того, полученного опыта ему достаточно и рэпер сообщил, что больше не будет заниматься «раскруткой» артистов.

«Имея большой опыт работы с артистами, я понимаю, что это дело неблагодарное. Ты в итоге всегда окажешься виноватым, а артист окажется красавчиком. Что бы ты ни делал, сколько бы денег в него ни вложил, все равно на тебя будут смотреть как на узурпатора, поливать грязью и считать, что успех пришел к артисту просто потому, что он такой замечательный», — сказал он в беседе с журналистами портала peopletalk.ru.

Как ранее писал «Рамблер», музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о совместном творчестве уфимского рэпера Моргенштерна и основателя Black Star Тимати.
Он считает, что клип на песню El Problema может установить новый рекорд по дизлайкам.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Шоу-бизнес , Тимати
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