Тимати отказался «раскручивать» артистов

Как известно, Тимур Юнусов, известный как Тимати, покинул музыкальный лейбл Black Star.
Более того, полученного опыта ему достаточно и рэпер сообщил, что больше не будет заниматься «раскруткой» артистов.
«Имея большой опыт работы с артистами, я понимаю, что это дело неблагодарное. Ты в итоге всегда окажешься виноватым, а артист окажется красавчиком. Что бы ты ни делал, сколько бы денег в него ни вложил, все равно на тебя будут смотреть как на узурпатора, поливать грязью и считать, что успех пришел к артисту просто потому, что он такой замечательный», — сказал он в беседе с журналистами портала peopletalk.ru.
Как ранее писал «Рамблер», музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о совместном творчестве уфимского рэпера Моргенштерна и основателя Black Star Тимати.
Он считает, что клип на песню El Problema может установить новый рекорд по дизлайкам.