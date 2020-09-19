Тимати отказался «раскручивать» артистов

Как известно, Тимур Юнусов , известный как Тимати, покинул музыкальный лейбл Black Star.

Более того, полученного опыта ему достаточно и рэпер сообщил, что больше не будет заниматься «раскруткой» артистов.

«Имея большой опыт работы с артистами, я понимаю, что это дело неблагодарное. Ты в итоге всегда окажешься виноватым, а артист окажется красавчиком. Что бы ты ни делал, сколько бы денег в него ни вложил, все равно на тебя будут смотреть как на узурпатора, поливать грязью и считать, что успех пришел к артисту просто потому, что он такой замечательный», — сказал он в беседе с журналистами портала peopletalk.ru.

Как ранее писал «Рамблер», музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о совместном творчестве уфимского рэпера Моргенштерна и основателя Black Star Тимати.

Он считает, что клип на песню El Problema может установить новый рекорд по дизлайкам.