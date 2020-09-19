«Это просто эксперимент»: экс-подруга о скандале с Тарзаном 

Знаменитого стриптизера уличили в измене, сюда же вплелись пропажа драгоценностей Наташи и беременность любовницы Сергея.

При этом сама Королева с иронией отреагировала на обнародование самого факта измены.

А любовница Настя, оказавшаяся актрисой, не перестает лить масла в огонь, посещая всевозможные телешоу с этой историей.

Да и сам Глушко делает на публику разные покаянные заявления…

Старая знакомая Сергея Вероника, с которой у него когда-то был случайный роман, считает, что все это — сплошной пиар.

Она хорошо знает, что в этой семье — достаточно свободные отношения. Сергей и Наталья отлично уживаются друг с другом и такие мелочи, как наличие связи на стороне, никого всерьез не волнуют.

«Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем. Не удивлюсь, если эта любовница — эксперимент. Они свободные в этом плане…Может быть, «снимали» одну девочку…», — цитирует ее слова «Комсомольская правда».

А девушка Настя хочет не только заработать на ток-шоу, но и прославиться — хоть так, — уверена Вероника.

Как ранее писал «Рамблер», Тарзан поделился в Instagram подробностями злосчастного дня.

Он сказал, что ни к одной из двух девушек, которые пришли в его и Королевой дом, он не испытывал чувств, любит Сергей только жену.

Гостьи его чем-то накачали, воспользовались положением и обокрали.