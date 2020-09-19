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«Это просто эксперимент»: экс-подруга о скандале с Тарзаном 

Ирина Лебедева 28 минут назад
«Это просто эксперимент»: экс-подруга о скандале с Тарзаном
Фото: Instagram
Скандал в семье звездной пары — Наташи Королевой и Сергея Глушко — прогремел на всю страну.
Знаменитого стриптизера уличили в измене, сюда же вплелись пропажа драгоценностей Наташи и беременность любовницы Сергея.
При этом сама Королева с иронией отреагировала на обнародование самого факта измены.
А любовница Настя, оказавшаяся актрисой, не перестает лить масла в огонь, посещая всевозможные телешоу с этой историей.
Да и сам Глушко делает на публику разные покаянные заявления…
Старая знакомая Сергея Вероника, с которой у него когда-то был случайный роман, считает, что все это — сплошной пиар.
Она хорошо знает, что в этой семье — достаточно свободные отношения. Сергей и Наталья отлично уживаются друг с другом и такие мелочи, как наличие связи на стороне, никого всерьез не волнуют.

«Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем. Не удивлюсь, если эта любовница — эксперимент. Они свободные в этом плане…Может быть, «снимали» одну девочку…», — цитирует ее слова «Комсомольская правда».

А девушка Настя хочет не только заработать на ток-шоу, но и прославиться — хоть так, — уверена Вероника.
Как ранее писал «Рамблер», Тарзан поделился в Instagram подробностями злосчастного дня.
Он сказал, что ни к одной из двух девушек, которые пришли в его и Королевой дом, он не испытывал чувств, любит Сергей только жену.
Гостьи его чем-то накачали, воспользовались положением и обокрали.
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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