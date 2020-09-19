Слухи и сплетни, порой самые нелепые и злые, не минуют ни одну медийную персону.
Телеведущий Дмитрий Шепелев — не исключение. Он рассказал в интервью порталу Peopletalk о самом нелепом слухе о себе.
Это была сплетня о том, что у Шепелева и Галкина — тайный роман.
А познакомила с этим домыслом Дмитрия сама Примадонна.
Шепелев считает, что изо всех слухов о нем этот — вне конкуренции.
«Самый нелепый — что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", — признался телеведущий.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему он скрывает личную жизнь.
По словам Шепелева, его никогда не привлекала известность.
Ведущий признался, что устал от этого ещё во время отношений с Жанной Фриске, которую знала вся страна.