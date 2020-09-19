Все новости на карте

Слухи и сплетни, порой самые нелепые и злые, не минуют ни одну медийную персону.

Телеведущий Дмитрий Шепелев — не исключение. Он рассказал в интервью порталу Peopletalk о самом нелепом слухе о себе.

Это была сплетня о том, что у Шепелева и Галкина — тайный роман.

А познакомила с этим домыслом Дмитрия сама Примадонна.

Шепелев считает, что изо всех слухов о нем этот — вне конкуренции.

«Самый нелепый — что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", — признался телеведущий.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему он скрывает личную жизнь.

По словам Шепелева, его никогда не привлекала известность.