«Это страшно!»: Ваенга допустила ошибку на «Голосе 60+»

Елена Ваенга — наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+".
Она вышла на сцену вместе с исполнителем из Болгарии Стефано Войсом, чтобы вместе с ним спеть песню "Tu vuo fa l’americano" в эфире Первого канала, — рассказывает РИА Новости.
Она почему-то допустила серьезную ошибку — начала петь свою партию раньше времени.
И тут же, но некстати, прямо во время выступления, на ошибку отреагировала.
«А, вперед. Ну, не важно. Зато вживую», — сказала певица.
Уже после выступления Елена призналась, что ужасно перенервничала.
«Как они там выступают… Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!» — оправдалась певица, показав дрожащие руки.
Как ранее писал «Рамблер», когда вышел на экран первый выпуск проекта этого сезона. Елена Ваенга была в шоке — она считает, что телевизор ее состарил и добавил объемов.