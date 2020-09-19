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«Там так страшно!» Ваенга ошиблась на «Голосе» 

Ирина Лебедева 46 минут назад
«Это страшно!»: Ваенга допустила ошибку на «Голосе 60+»
Фото: ТАСС
Елена Ваенга — наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+".
Она вышла на сцену вместе с исполнителем из Болгарии Стефано Войсом, чтобы вместе с ним спеть песню "Tu vuo fa l’americano" в эфире Первого канала, — рассказывает РИА Новости.
Она почему-то допустила серьезную ошибку — начала петь свою партию раньше времени.
И тут же, но некстати, прямо во время выступления, на ошибку отреагировала.

«А, вперед. Ну, не важно. Зато вживую», — сказала певица.

Уже после выступления Елена призналась, что ужасно перенервничала.

«Как они там выступают… Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!» — оправдалась певица, показав дрожащие руки.

Как ранее писал «Рамблер», когда вышел на экран первый выпуск проекта этого сезона. Елена Ваенга была в шоке — она считает, что телевизор ее состарил и добавил объемов.
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Шоу-бизнес , Елена Ваенга , Первый канал , РИА Новости , Болгария
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