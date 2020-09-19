«Это страшно!»: Ваенга допустила ошибку на «Голосе 60+»

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Елена Ваенга — наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+".

Она вышла на сцену вместе с исполнителем из Болгарии Стефано Войсом, чтобы вместе с ним спеть песню "Tu vuo fa l’americano" в эфире Первого канала, — рассказывает РИА Новости.

Она почему-то допустила серьезную ошибку — начала петь свою партию раньше времени.

И тут же, но некстати, прямо во время выступления, на ошибку отреагировала.

«А, вперед. Ну, не важно. Зато вживую», — сказала певица.

Уже после выступления Елена призналась, что ужасно перенервничала.

«Как они там выступают… Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!» — оправдалась певица, показав дрожащие руки.