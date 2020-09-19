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Волочкова напилась с Джигурдой и опубликовала фото с вечеринки 

News.ru 37 минут назад
«Настоящая»: Джигурда проверил грудь Волочковой
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова выложила видео и фотографию с вечеринки в социальной сети Instagram.
Подписчики были шокированы опубликованными материалами. На кадрах видео Анастасия Волочкова пьёт в компании мужчин. На ней майка с провокационной надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей».
Затем звезда российского балета разыграла с актёром Никитой Джигурдой сказку «Аленький цветочек», переделав её на пошлый манер.
На фотографии балерина стоит в обнимку с Никитой Джигурдой, а тот обнимает её за грудь. Актёр отметил, что у Анастасии Волочковой «и грудь, и соски настоящие», сообщает rueconomics.ru.
Анастасия Волочкова подписала фотографию кратко: «Это любовь!».
Как писал NEWS.ru ранее, Анастасия Волочкова заявила, что не обращает внимания на обвинения в вульгарности и критику её внешнего вида. Знаменитость считает, что злопыхателей выводит из себя привлекательность и доброта.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова
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