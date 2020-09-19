Ваенга объяснилась за ошибку на «Голосе 60+»

Наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+", певица Елена Ваенга неожиданно высказалась про собственную ошибку во время выступления с участником шоу в эфире Первого канала.
Артистка вышла на сцену, чтобы спеть дуэтом с исполнителем из Болгарии Стефано Войс песню "Tu vuo fa l’americano". В какой-то момент певица осознала, что начала петь свою вокальную партию раньше времени.
"А, вперед. Ну, не важно. Зато вживую", — призналась Ваенга прямо во время выступления.
При этом артистка быстро пришла в себе и продолжила исполнение композиции.
"Как они там выступают", — задалась вопросом она после завершения выступления.
Будучи в кресле наставника, Ваенга еще раз прокомментировала свою оплошность.
"Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!" — отметила певица, глядя на свои дрожащие руки.
Помимо Ваенги наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко, и Тамара Гвердцители. К участию на слепых прослушиваниях допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Вести проект будет Дмитрий Нагиев.