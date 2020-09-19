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«Это страшно!» Ваенга необычно отреагировала на ошибку в «Голосе 60+» 

РИА Новости 22 минуты назад
Ваенга объяснилась за ошибку на «Голосе 60+»
Фото: РИА Новости
Наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+", певица Елена Ваенга неожиданно высказалась про собственную ошибку во время выступления с участником шоу в эфире Первого канала.
Артистка вышла на сцену, чтобы спеть дуэтом с исполнителем из Болгарии Стефано Войс песню "Tu vuo fa l’americano". В какой-то момент певица осознала, что начала петь свою вокальную партию раньше времени.

"А, вперед. Ну, не важно. Зато вживую", — призналась Ваенга прямо во время выступления.

При этом артистка быстро пришла в себе и продолжила исполнение композиции.

"Как они там выступают", — задалась вопросом она после завершения выступления.

Будучи в кресле наставника, Ваенга еще раз прокомментировала свою оплошность.

"Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!" — отметила певица, глядя на свои дрожащие руки.

Помимо Ваенги наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко, и Тамара Гвердцители. К участию на слепых прослушиваниях допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Вести проект будет Дмитрий Нагиев.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тамара Гвердцители , Дмитрий Нагиев , Лев Лещенко , Гарик Сукачев , Елена Ваенга , Первый канал , Болгария
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