Ваенга сочла личной обидой новый клип Лободы

Певица Елена Ваенга выразила недовольство новым музыкальным клипом коллеги по творческому цеху Светланы Лободы.
Видео на композицию Boom Boom Лобода записала совместно с рэпером Pharaoh. В ролике также появляются Ксения Собчак, Ида Галич, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и другие знаменитости.
После выхода клипа в свет многие интернет-пользователи раскритиковали его за обилие неприличных намеков и ругательств. Количество дизлайков под роликом в YouTube существенно превысило число положительных оценок.
Ваенга, комментируя видео Лободы, заявила, что это «перебор» и «уже днище».
— Хуже для меня уже не может быть. Я лично обиделась на Свету Лободу. Я ей обязательно это в лицо скажу, — цитирует Ваенгу «Экономика сегодня».