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Елена Ваенга сочла личной обидой новый клип Светланы Лободы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Ваенга сочла личной обидой новый клип Лободы
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Певица Елена Ваенга выразила недовольство новым музыкальным клипом коллеги по творческому цеху Светланы Лободы.
Видео на композицию Boom Boom Лобода записала совместно с рэпером Pharaoh. В ролике также появляются Ксения Собчак, Ида Галич, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и другие знаменитости.
После выхода клипа в свет многие интернет-пользователи раскритиковали его за обилие неприличных намеков и ругательств. Количество дизлайков под роликом в YouTube существенно превысило число положительных оценок.
Ваенга, комментируя видео Лободы, заявила, что это «перебор» и «уже днище».

— Хуже для меня уже не может быть. Я лично обиделась на Свету Лободу. Я ей обязательно это в лицо скажу, — цитирует Ваенгу «Экономика сегодня».

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Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Лолита Милявская , Светлана Лобода , Елена Ваенга , Ксения Собчак , Ида Галич
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