Ваенга сочла личной обидой новый клип Лободы

После выхода клипа в свет многие интернет-пользователи раскритиковали его за обилие неприличных намеков и ругательств. Количество дизлайков под роликом в YouTube существенно превысило число положительных оценок.

Ваенга, комментируя видео Лободы, заявила, что это «перебор» и «уже днище».