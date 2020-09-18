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Джигурда обнажился перед Кудрявцевой 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Джигурда обнажился перед Кудрявцевой
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда снял рубашку во время съемок в телепрограмме «Секрет на миллион».
Сам артист объяснил свой стриптиз конфликтом со старшим братом Сергеем Джигрудой.

«У нас с ним произошла стычка. Не могу рассказывать всех деталей, чтобы осталась интрига, но он, ссылаясь на определенное обстоятельство, утверждал, что на моем теле есть татуировка, подтверждающая, что я подчиняюсь сатане», — рассказал Джигурда «Собеседнику».

скриншот Youtube
По словам артиста, когда прозвучали эти обвинения, он был готов раздеться догола, чтобы доказать обратное.
Джигурда предположил, что информацию о татуировке его брат почерпнул из интернета.

«Мог же просто мне позвонить и спросить, но он этого не сделал. А у меня нет комплексов: я готов раздеться для того, чтобы доказать, что я — сама любовь», — заверил эпатажный 59-летний актер.

Он отметил, что ведущая программы Лера Кудрявцева отреагировала на его поступок спокойно, поскольку «и не такое видела».
Джигурда заверил, что «Секрет на миллион» с его участием станет одной из лучших в истории программы. Передача выйдет в эфир 19 сентября.
Ранее, как писал «Рамблер», Никиты Джигурда назвал «беспределом» приговор Михаилу Ефремову — ему дали 8 лет колонии общего режима. Он также заявил, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а Дарья Белоусова, которую подозревают в любовной связи с актером.
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Дарья Белоусова , Лера Кудрявцева , ФСИН
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