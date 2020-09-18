Джигурда обнажился перед Кудрявцевой 

Актер Никита Джигурда снял рубашку во время съемок в телепрограмме «Секрет на миллион».

Сам артист объяснил свой стриптиз конфликтом со старшим братом Сергеем Джигрудой.

«У нас с ним произошла стычка. Не могу рассказывать всех деталей, чтобы осталась интрига, но он, ссылаясь на определенное обстоятельство, утверждал, что на моем теле есть татуировка, подтверждающая, что я подчиняюсь сатане», — рассказал Джигурда «Собеседнику».

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По словам артиста, когда прозвучали эти обвинения, он был готов раздеться догола, чтобы доказать обратное.

Джигурда предположил, что информацию о татуировке его брат почерпнул из интернета.

«Мог же просто мне позвонить и спросить, но он этого не сделал. А у меня нет комплексов: я готов раздеться для того, чтобы доказать, что я — сама любовь», — заверил эпатажный 59-летний актер.

Он отметил, что ведущая программы Лера Кудрявцева отреагировала на его поступок спокойно, поскольку «и не такое видела».

Джигурда заверил, что «Секрет на миллион» с его участием станет одной из лучших в истории программы. Передача выйдет в эфир 19 сентября.