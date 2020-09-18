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Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего баскетболиста 

News.ru 1 час назад
Седокова вышла замуж за баскетболиста
Фото: News.ru
37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова и 28-летний баскетболист Янис Тимма связали себя узами брака.
Влюблённые стали гостями шоу «Вечерний Ургант». На передаче они признались, что сыграли свадьбу 6 сентября.

Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу. А тут вы пригласили, и я сказала: «Янис, ну может быть, расскажем Ивану?» — поделилась певица.

Затем ведущий шоу включил кадры с торжественного мероприятия. Седокова была в классическом белом платье, которое подчёркивало её фигуру. Спортсмен также решил отдать дань традициям и надел чёрный смокинг. Звёзды решили не закатывать шумную вечеринку, а разделить эту радость только с детьми. Больше на свадьбе никого не было.
О романе Седоковой с баскетболистом подмосковного клуба «Химки» стало известно в октябре прошлого года, когда влюблённые проводили совместный отдых в Турции.
Баскетболист утверждает, что сразу нашёл в Седоковой родную душу. По его словам, он сам рассказал жене о своих новых отношениях. Сегодня Тимма поддерживает с бывшей супругой хорошие отношения ради их совместного ребёнка.
Как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на новости о свадьбе своего бывшего мужа Игоря Вдовина, который, как известно, сделал предложение телеведущей Елене Николаевой. Артистка назвала экс-супруга «альфонсом», а всё происходящее — «фальшью». Также она пожаловалась на постоянные звонки журналистов с просьбами прокомментировать грядущее событие.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Елена Николаева , Анна Седокова , Анастасия Волочкова , Янис Тимма
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